Zu Gast bei der Deutschen Messe

Dürfen wir vorstellen? Margret Heeßel, frühere Betriebsrätin, und Helmut Zander, der ehemalige Protokollchef. Er besucht auch als Ruheständler noch wichtige Messen in Hannover. Sie findet Technik bis heute spannend. Obwohl diese zwei Menschen ganz unterschiedliche Aufgaben hatten, schauen beide gerne zurück. Sie haben viel erlebt: Innovationen, Staatsgäste, Wachstum. Und eine Belegschaft, die voller Teamgeist war.



Margret Heeßel ist genauso alt wie ihr früherer Arbeitgeber. An ihrem 70. Geburtstag schickte die Deutsche Messe ihr einen üppigen Blumenstrauß. Immerhin war die gelernte Sekretärin beinahe drei Jahrzehnte für das Unternehmen tätig, zwölf Jahre davon an der Spitze des Betriebsrats.



Auf ein erfülltes Berufsleben blickt auch Helmut Zander zurück. 15 Jahre lang bekleidete er das anspruchsvolle Amt des Protokollchefs. Außerdem war Zander an einem einmaligen Ereignis in der Geschichte der Messe beteiligt: der Weltausstellung im Jahr 2000. Zwei Zeitzeugen, die viel zu erzählen haben ...