4200 Betten in 17 Krankenhäusern versorgt die Zentralapotheke am Klinikum Siloah. In dem Gebäude werden 1800 von insgesamt 60.000 in Deutschland vertriebenen Produkten gelagert. Jährlich gibt die Zentralapotheke 23 Millionen Euro netto für Medikamente aus, sagt Chefapotheker Thomas Vorwerk. „In öffentlichen Apotheken macht das einen Wert von etwa 100 Millionen aus.“

In einem sterilen Labor werden aber auch Präparate in Eigenregie hergestellt, wie etwa Augentropfen. Das geschieht immer dann, wenn nur eine geringe Menge eines Medikaments benötigt wird oder das Präparat nur eine kurze Haltbarkeit habe, erklärt die technische Assistentin Andrea Heitmüller. „Wir können hier alles.“

Das am häufigsten eingekaufte Präparat sind übrigens Pantopraziol-Tabletten, sagt Chefapotheker Vorwerk. „Das wird aus unserer Sicht etwas zu oft verordnet“, sagt Vorwerk. Da das Medikament die Wirkung der Magensäure hemme, bestehe die Möglichkeit, dass der natürliche Schutz des Magens wegfalle. „Magensäure hat nämlich nicht nur eine Funktion bei der Verdauung, sie tötet auch schädliche Bakterien ab.“