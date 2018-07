Video ansehen

Neun Jahre ist die Stinktierdame mit dem vielsagenden Namen Lavendel alt, die ihr Tierpfleger Revin Meyer mittags in die neue Tierklinik bringt. In der Regel werden Stinktiere maximal zehn Jahre alt. Außerdem frisst Lavendel seit einiger Zeit nicht mehr so viel – Zeit also für einen medizinischen Check. Per Atemmaske legt Tierarzt Viktor Molnàr sie in Narkose – Blutentnahme, Röntgenaufnahmen, Temperatur- , Sauerstoff- und Pulskontrolle folgen. Ein Labor wird das Blut untersuchen.

Manchmal braucht es etwas Kreativität: Nasenbären oder Vögeln passen die Standard-Atemmasken nicht – leere Plastikflaschen-Köpfe mit Handschuhen als Mundaufsatz helfen aus. Am Ende der Untersuchung steht fest: Für ihr stolzes Alter geht es der Stinktier-Oma gut. Die Aufwachphase auf der kleinen Wärmflasche dauert nicht lang. Das Narkosemittel wird über die Lunge wieder ausgeatmet, Nieren und Leber werden geschont.

Als Stinktier ist der Weg in die Tierklinik Pflicht – das gilt für alle Kleintiere im Zoo. „Wir hatten schon ein 100 Kilo schweres Schwein hier“, sagt Tierärztin Katja von Dörnberg. Bei größeren Tieren machen sich die Ärzte per Fahrrad auf zum Hausbesuch: Mobile Röntgen- und Untersuchungsgeräte sind vorhanden.

Lavendel darf sich nach dem Arztbesuch noch ausruhen – bei Stinktier-Mitbewohner Thymian.